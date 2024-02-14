Житель Ухты пожаловался в полицию, что заплатил 63 тысячи рублей за свидание

Ухтинец пожаловался в полицию, что заплатил 63 тысячи рублей за свидание. Об этом сообщают в региональном УМВД.

Мужчина решил провести вечер в компании девушки и нашел ее на одном из сайтов знакомств. Они начали общаться. Ухтинец попросил у дамы номер мобильного телефона. Однако, вместо обычного свидания, девушка потребовала от него деньги в качестве аванса и страховки за услуги.