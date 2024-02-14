Житель Ухты пожаловался в полицию, что заплатил 63 тысячи рублей за свидание
- 09:19 14 февраля
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- Елизавета Петрова
Ухтинец пожаловался в полицию, что заплатил 63 тысячи рублей за свидание. Об этом сообщают в региональном УМВД.
Мужчина решил провести вечер в компании девушки и нашел ее на одном из сайтов знакомств. Они начали общаться. Ухтинец попросил у дамы номер мобильного телефона. Однако, вместо обычного свидания, девушка потребовала от него деньги в качестве аванса и страховки за услуги.
Она заверила его, что вернет часть средств после встречи. Доверчивый мужчина перевел на ее счет более 63 тысяч рублей. Но после того, как он перечислил деньги, девушка внезапно перестала отвечать на его звонки и заблокировала его номер.
Оказалось, что он стал жертвой мошенничества в интернете. Он обратился в отдел МВД России по Ухте, чтобы сообщить о произошедшем.
Местные правоохранительные органы приняли заявление мужчины и начали расследование данного случая. По информации, полученной от МВД по Коми, следственный отдел возбудил уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество) второй части.