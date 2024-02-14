19-летний водитель, что пострадал в ДТП под Сыктывкаром, госпитализирован с травмами головы
- 09:00 14 февраля
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- Татьяна Зубова
Стало известно состояние водителя, что пострадал в ДТП под Сыктывкаром. Парня госпитализировали с травмами головы.
Напомним, авария случилась вчера утром, 13 февраля. По информации УГБДД МВД по Коми, 19-летний юноша, находясь за рулем Volkswagen Polo, двигался со стороны поселка Краснозатонский в Максаковку. В какой-то момент молодой водитель не справился с управлением, и его авто вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с грузовиком.
"Легковушка" получила множество повреждений, в том числе оказались заблокированы двери машины. Чтобы вызволить пострадавшего, на место происшествия вызвали спасателей.
Самого парня с множеством травм госпитализировали в больницу. Врачи диагностировали ему черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки, а также открытые переломы левого бедра и предплечья.