До 20 февраля: Рыбы рискуют остаться совсем одни, а Водолеи будут купаться во всех благах жизни

До 20 февраля 2024 года одни знаки будут неистово взбираться по карьерной лестнице, другие рискуют потерять все: работу и любимого человека. Гороскоп опубликовали на сайте "7 дней.ru".



Для Овнов этот период станет удачным в карьере и финансовом плане. Рекомендуется сосредоточиться на работе, завершить проекты и максимально использовать свободное время. Отмена нерабочих встреч поможет вам достичь успеха.

Тельцам наступает время для отдыха и расслабления, а не для решительных действий. Вам может прийти новые идеи, но реализовывать их лучше после 20 числа.