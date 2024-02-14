В центре Сыктывкара снесут еще одну аварийную "деревяшку"
- 08:30 14 февраля
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- Татьяна Зубова
В центре Сыктывкара снесут старую "деревяшку". Речь идет о деревянном доме 53 по улице Орджоникидзе. Здание построено еще в 1958 году. В 2021 году его признали аварийным - износ помещений 100%. О сносе сообщили в столичной мэрии.
Согласно постановлению в ближайшее время дом отключат от сетей инженерно-технического обеспечения. В администрации уточнили, что проект по сносу "аварийки" должен быть представлен сроком не позднее первого марта. Ответственный за снос - Фонд развития жилищного строительства Республики Коми.
Напомним, ранее в Коми под снос пошел курятник. Постройка оказалась незаконной, потому по решению суда владельца обязали ее убрать. Поскольку самостоятельно он этого не сделал в указанные сроки, снос произвела администрация города. А с нарушителя взыскали 7,5 тысяч рублей штрафа, а также пять тысяч рублей исполнительного сбора.