Еще один день актировки объявили в ряде городов и районов Коми

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В большинстве городов и районов Коми сегодня, 14 февраля, объявлен актированный день. Все дело в аномальных морозах, что вновь "настигли" регион.

Так, в Сыктывкаре занятия отменили для 1-4 классов.