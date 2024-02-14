Еще один день актировки объявили в ряде городов и районов Коми
- 07:30 14 февраля
- 0+
- Татьяна Зубова
В большинстве городов и районов Коми сегодня, 14 февраля, объявлен актированный день. Все дело в аномальных морозах, что вновь "настигли" регион.
Так, в Сыктывкаре занятия отменили для 1-4 классов.
В Корткеросском районе на внеплановый выходной отпустили учащихся с 1-5 классы школы в Намске, в Визябоже и Большелуге актировка с 1 по 6 классы. В Небдино, Кересе, Приозерном, Нившере, Подъельске, Сторожевске, Мордино актировка распространилась на 1-8 классы. В Подтыбке и Аджероме дома останутся все учащиеся с 1 по 11 классы.
В Усинске на дистанционное обучение в связи с морозами отправили школьников начального звена (1-4 классы).
В Ухте младшие классы (с 1 по 4-й) сегодня также останутся дома.
В Печоре актировку объявили для 1-11 классов.
Воркутинские школьники (1-5 классы) День всех влюблённых проведут дома без занятий.
В Сосногорске и Инте объявили актировку в 1-7 классах.
В Вуктыле, Княжпогостском и Усть-Вымском районах на внеплановый выходной ушли 1-8 классы.
В Сысольском районе отменили занятия в 1-6 классах в Визинге и Куратово. В Межадоре на "домашнем" режиме сегодня остались учащиеся 1-7 классов, в посёлке Первомайский актировка распространилась на 1-4 классы, в Визиндоре - на 1-5 классы.
В Якше Троицко-Печорского района из-за морозов сегодня останутся дома все учащиеся (1-11 классы), в посёлках Приуральский и Русаново выходной объявили для 1-8 классов, в Белом Бору, Усть-Илыче, Комсомольске-на-Печоре и райцентре актировка в 1-4 классах.