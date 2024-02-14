В Коми суд отобрал у внучки подаренную бабушкой квартиру
- 06:30 14 февраля
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- Татьяна Зубова
Внучка не смогла получить подаренную бабушкой квартиру. Об этом сообщили в пресс-службе судов по Коми. Как следует из материалов дела, семейная драма развернулась в Сосногорске.
Местная жительница оформила дарственную на квартиру на имя своей внучки. Однако на момент покупки жилплощади (2004 год) женщина находилась в браке, соответственно квадратные метры имеют двух законных владельцев - ее и мужа. Однако согласия супруга на сделку с внучкой женщина не просила.
В 2020 году внучка все-таки получила квартиру от бабушки. Договор дарения и переход права собственности зарегистрированы.
Но спустя три года после смерти бабушки на квадратные метры стал претендовать ее супруг. Он обратился к нотариусу, желая унаследовать квартиру в октябре 2023 года, и лишь там узнал, что его супруга оформила дарственную на другого человека. Мужчина обратился в суд с требованием признания сделки недействительной, и суд его поддержал. Согласно семейному кодексу покойная не имела полномочий распоряжаться общим имуществом, потому договор признан недействительным.
За вдовцом признали право на 1/2 долю квартиры, вторая включена в состав наследства. Решение в законную силу пока не вступило.