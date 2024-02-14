В Коми суд отобрал у внучки подаренную бабушкой квартиру

Внучка не смогла получить подаренную бабушкой квартиру. Об этом сообщили в пресс-службе судов по Коми. Как следует из материалов дела, семейная драма развернулась в Сосногорске.

Местная жительница оформила дарственную на квартиру на имя своей внучки. Однако на момент покупки жилплощади (2004 год) женщина находилась в браке, соответственно квадратные метры имеют двух законных владельцев - ее и мужа. Однако согласия супруга на сделку с внучкой женщина не просила.