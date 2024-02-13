Здание типографии превратили в сцену: ЛУКОЙЛ поддержал создание Театра усть-цилемского фольклора
- 17:16 13 февраля
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- Елизавета Петрова
В селе Усть-Цильма не хватало площадок для репетиций и выступлений самодеятельных артистов. Подходящее помещение площадью около 100 квадратных метров нашлось в здании бывшей типографии, однако оно требовало серьезного ремонта. Провести его удалось с помощью нефтяников.
Создание стало возможным благодаря грантовой поддержке компании "ЛУКОЙЛ" и участию сразу четырех организаций: районного центра культуры, досуга и кино, Усть-цилемского культурного центра имени Т.Г. Шишеловой, межрегионального общественного движения «Русь Печорская» и Центра народного творчества и национальных культур.
Гранты на реализацию проекта составили общую сумму в 1,5 миллиона рублей, что позволило провести масштабный ремонт помещения бывшей типографии, превратив его в современную сцену для выступлений самодеятельных артистов.
Дополнительную поддержку оказало министерство культуры и архивного дела Коми. После реконструкции в здании театра появилась просторная сценическая площадка, оборудованная профессиональным световым и звуковым оборудованием, большой экран и комфортабельные места для зрителей.
На новой площадке будут проходить репетиции и выступления местных творческих коллективов, мастер-классы, лекции и другие мероприятия, направленные на популяризацию народной культуры и искусства.
Зал рассчитан на 50 человек, а благодаря пандусам и специальным местам на балконе доступен и для маломобильных граждан. К торжественному открытию театра усть-цилемские артисты подготовили красочный концерт.