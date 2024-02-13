Здание типографии превратили в сцену: ЛУКОЙЛ поддержал создание Театра усть-цилемского фольклора

В селе Усть-Цильма не хватало площадок для репетиций и выступлений самодеятельных артистов. Подходящее помещение площадью около 100 квадратных метров нашлось в здании бывшей типографии, однако оно требовало серьезного ремонта. Провести его удалось с помощью нефтяников.

Создание стало возможным благодаря грантовой поддержке компании "ЛУКОЙЛ" и участию сразу четырех организаций: районного центра культуры, досуга и кино, Усть-цилемского культурного центра имени Т.Г. Шишеловой, межрегионального общественного движения «Русь Печорская» и Центра народного творчества и национальных культур.