Полицейские Коми проверили  видео с "расстрелом" собаки 

В социальных сетях распространилось видео из села Усть-Лыжа Усинского района Республики Коми. На кадрах видно, как трое подростков с оружием в руках преследуют собаку, а затем совершают несколько выстрелов в ее сторону. Об этом сообщают в региональном МВД.

Жители села выразили возмущение случившимся и потребовали наказания для виновных. В правоохранительных органах подтвердили факт инцидента и сообщили, что по данному факту проводится проверка.