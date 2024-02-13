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Полицейские Коми проверили  видео с "расстрелом" собаки 

Полицейские Коми проверили  видео с "расстрелом" собаки Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В социальных сетях распространилось видео из села Усть-Лыжа Усинского района Республики Коми. На кадрах видно, как трое подростков с оружием в руках преследуют собаку, а затем совершают несколько выстрелов в ее сторону. Об этом сообщают в региональном МВД.

Жители села выразили возмущение случившимся и потребовали наказания для виновных. В правоохранительных органах подтвердили факт инцидента и сообщили, что по данному факту проводится проверка.

По предварительным данным, несовершеннолетние 2008, 2010 и 2012 годов рождения пошли гулять в лес, чтобы пострелять по банкам. С собой они взяли два пневматических ружья. По пути к месту стрельбы они увидели валяющиеся на обочине дороги жестяные банки и решили в них выстрелить. В тот момент рядом с банками бегала собака.

Подростки несколько раз выстрелили по банкам, но в собаку никто не попал. Животное не пострадало. Известно, что несовершеннолетние на учете в полиции не состоят. Правоохранители проводят с ними профилактические беседы и выясняют обстоятельства произошедшего.

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