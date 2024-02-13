В Сосногорске сгорела баня: о ЧП пожарным сообщил очевидец
- 16:42 13 февраля
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- Елизавета Петрова
12 февраля в пожарно-спасательную службу Сосногорского района обеспокоенный очевидец сообщил о возгорании в бане, расположенной в деревне Пожня на улице Зеленой. Огнеборцы и спасатели незамедлительно отправились на место происшествия. Об этом сообщают в региональном ГУ МЧС.
Оценив масштаб пожара и потенциальную опасность, было принято быстрое решение о беглом впрыске воды, чтобы остановить распространение огня и предотвратить трагедию. Благодаря спасателям возгорание было эффективно потушено на площади 20 квадратных метров.
В этом напряженном и опасном процессе участвовали 9 огнеборцев, а также 2 единицы современной специализированной техники, благодаря которой удалось быстро локализовать и устранить возгорание.
По данным МЧС по Коми, предварительная причина пожара заключается в неисправности электрооборудования. Более подробные детали происшествия будут установлены в ходе дальнейшего расследования.