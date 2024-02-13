В Сосногорске сгорела баня: о ЧП пожарным сообщил очевидец

12 февраля в пожарно-спасательную службу Сосногорского района обеспокоенный очевидец сообщил о возгорании в бане, расположенной в деревне Пожня на улице Зеленой. Огнеборцы и спасатели незамедлительно отправились на место происшествия. Об этом сообщают в региональном ГУ МЧС.

Оценив масштаб пожара и потенциальную опасность, было принято быстрое решение о беглом впрыске воды, чтобы остановить распространение огня и предотвратить трагедию. Благодаря спасателям возгорание было эффективно потушено на площади 20 квадратных метров.