В Сыктывкаре начались чемпионат и первенство Республики Коми по плаванию
- 16:29 13 февраля
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- Елизавета Петрова
В Сыктывкаре стартовали чемпионат и первенство Республики Коми по плаванию. Об этом сообщает ГТРК "Коми Гор".
В столице Республики Коми, городе Сыктывкаре, в бассейне региональной "Спортивной школы "Орбита" стартовали чемпионат и первенство по плаванию. В состязаниях за медали борются более 230 спортсменов из девяти муниципалитетов Коми.
Состав участников в Сыктывкаре собрался сильнейший – девять мастеров спорта России и 31 кандидат в мастера. Среди них – победители и призеры всероссийских и республиканских соревнований, члены сборной команды Республики Коми.
Лучшие спортсмены, показавшие высокие результаты в ходе соревнований, представят Коми в составе сборной региона на чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа, которые пройдут в марте в Калининграде.