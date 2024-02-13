В Сыктывкаре начались чемпионат и первенство Республики Коми по плаванию

Фото министерства физической культуры и спорта Республики Коми

В Сыктывкаре стартовали чемпионат и первенство Республики Коми по плаванию. Об этом сообщает ГТРК "Коми Гор". В столице Республики Коми, городе Сыктывкаре, в бассейне региональной "Спортивной школы "Орбита" стартовали чемпионат и первенство по плаванию. В состязаниях за медали борются более 230 спортсменов из девяти муниципалитетов Коми.

Состав участников в Сыктывкаре собрался сильнейший – девять мастеров спорта России и 31 кандидат в мастера. Среди них – победители и призеры всероссийских и республиканских соревнований, члены сборной команды Республики Коми.