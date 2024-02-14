Дороже, чем золото: редчайшие монеты за 10 миллионов рублей могут быть у вас под носом

Старые советские монеты могут иметь высокую стоимость и быть ценнее золота. Некоторые из редких советских монет, которые могут быть особенно ценными для коллекционеров, включают:

50 копеек 1929 года: Эта монета считается одной из самых дорогих советских монет в истории. На аукционе она была продана за 10 миллионов рублей. 10 копеек 1958 года: Эта монета также является редкой и может оцениваться в 10 000 рублей. 3 копейки 1952 года: Несмотря на небольшой номинал, эта монета может иметь высокую стоимость до 10 000 рублей. 20 копеек 1941 года с разрезной звездой: Эта монета с особенностью в виде разрезной звезды является уникальным экземпляром и может стоить до 50 000 рублей.

Перед тем, как избавляться от старых монет или копилок, стоит проверить их стоимость, так как они могут оказаться ценным кладом, пишет sevastopolmedia.ru.