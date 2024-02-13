Минздрав прокомментировал ситуацию по кори из-за нескольких очагов в Коми

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Минздрав прокомментировал ситуацию по кори из-за нескольких очагов в Коми. Об этом сообщает БНК. В ходе расширенного рабочего заседания в минздраве региона представители Роспотребнадзора, Росздравнадзора, центра СПИД, Республиканской больницы и главный педиатр минздрава Коми Ольга Тарбеева обсудили текущую ситуацию по заболеваемости корью и определили дальнейшие шаги по борьбе с инфекцией.

На особом контроле региональных ведомств находятся более 10 случаев заболевания корью у непривитых детей, родители которых являются членами религиозного сообщества. В Воркуте, где зарегистрировано несколько очагов заболевания, принимаются усиленные противоэпидемические меры.

Глава Минздрава Коми Сергей Булатов подчеркнул необходимость проведения тщательного мониторинга и своевременной изоляции заболевших для предотвращения дальнейшего распространения инфекции. Он также отметил, что за людьми, которые контактировали с больными, устанавливается медицинское наблюдение на дому, а при необходимости им ставят прививки.

В медучреждениях республики имеется достаточное количество вакцины от кори, прививки проводятся в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. Минздрав Коми напоминает о важности своевременной вакцинации как наиболее эффективном способе защиты от кори.