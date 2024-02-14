Этот дивный многолетник цветет все лето без перерыва: будете любоваться до самых холодов
- 07:15 14 февраля
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- Служба новостей
Газания - это растение, которое может создать яркую клумбу на протяжении всего лета. Оно цветет с июня до самых заморозков, радуя глаз крупными полосатыми цветками, которые могут быть красного, желтого, белого или оранжевого цвета. Листья газании зеленые, узкие и длинные.
Для успешного роста и цветения газании требуется много света и тепла. Она также предпочитает плодородную почву и регулярный полив. Лучшее время для посадки газании - весна или осень. Необходимо выбрать солнечное место и подготовить почву, добавив компост или перегной.
Регулярное удобрение газании специальными подкормками для цветущих растений поможет ей хорошо расти. Также важно удалять увядшие цветы, чтобы стимулировать новый рост.
Газания имеет множество красивых сортов, различающихся цветом и формой. Некоторые из наиболее впечатляющих сортов газании включают Gazania Nivea, Daybreak, Gazania Pinnata, Shansonette, EasyGrow, Red Hybrid и Sonnenschein, сообщает attention.plus.