Этот дивный многолетник цветет все лето без перерыва: будете любоваться до самых холодов

Газания - это растение, которое может создать яркую клумбу на протяжении всего лета. Оно цветет с июня до самых заморозков, радуя глаз крупными полосатыми цветками, которые могут быть красного, желтого, белого или оранжевого цвета. Листья газании зеленые, узкие и длинные.

Для успешного роста и цветения газании требуется много света и тепла. Она также предпочитает плодородную почву и регулярный полив. Лучшее время для посадки газании - весна или осень. Необходимо выбрать солнечное место и подготовить почву, добавив компост или перегной.