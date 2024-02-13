Народные приметы на 14 февраля: что нельзя делать в этот день, а что надо сделать обязательно
- 18:10 13 февраля
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В народном календаре 14 февраля 2024 года — Трифонов день и День Святого Валентина (День всех влюбленных). Советуем обратить внимание на запреты и приметы, характерные для этих праздников.
Что нельзя делать 14 февраля 2024 года
- Нельзя ссориться со своей второй половинкой.
- Не рекомендуется покупать и дарить часы, платки и зеркала, поскольку они могут вызвать разрыв в отношениях.
- Важно избегать негативных мыслей, чтобы избежать проблем и неудач.
- Не следует погружаться в грусть, уныние, плакать или страдать, а также жаловаться окружающим на свою судьбу и проблемы, чтобы не застрять в этом состоянии надолго.
- Если у кого-то еще нет пары, то лучше не отмечать этот праздник в полном одиночестве, а провести его в компании родных или друзей, посетив общественные места.
- Не рекомендуется свободным девушкам гладить уличных котов, так как это, согласно поверьям, может предсказать непостоянство будущего мужа.
- Старайтесь не выносить мусор или избавляться от вещей из дома, поскольку это может унести с собой частичку счастья.
- Не следует обманывать и преувеличивать.
- Не опаздывайте на встречи и свидания, чтобы избежать конфликтов и ссор в отношениях.
Народные приметы на 14 февраля 2024 года
- Снег — к дождливой весне.
- Туман — погода изменится в лучшую сторону.
- Тепло — теплая погода сохранится следующие 30 дней.
- Сильный и холодный ветер — весна будет холодной, а летом будут часто идти дожди.
- Погода стоит безветренная — к теплой весне.
- Свиньи стали часто хрюкать — будет пасмурно, скоро пойдет снегопад.
- Мороз — весна наступит поздно.
- Вечером опустился туман — завтра будет ясно.
- Споткнуться — к безответной любви. Девушке встретить первым на улице мужчину — в этом году у нее предстоят новые отношения. Первыми на улице повстречались мама с ребенком — к налаживанию личной жизни.
- Девушке увидеть на небе много птиц — будет много поклонников и ухажеров.