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Народные приметы на 14 февраля: что нельзя делать в этот день, а что надо сделать обязательно

Народные приметы на 14 февраля: что нельзя делать в этот день, а что надо сделать обязательно

В народном календаре 14 февраля 2024 года — Трифонов день и День Святого Валентина (День всех влюбленных). Советуем обратить внимание на запреты и приметы, характерные для этих праздников.

Что нельзя делать 14 февраля 2024 года

  • Нельзя ссориться со своей второй половинкой.
  • Не рекомендуется покупать и дарить часы, платки и зеркала, поскольку они могут вызвать разрыв в отношениях.
  • Важно избегать негативных мыслей, чтобы избежать проблем и неудач.
  • Не следует погружаться в грусть, уныние, плакать или страдать, а также жаловаться окружающим на свою судьбу и проблемы, чтобы не застрять в этом состоянии надолго.
  • Если у кого-то еще нет пары, то лучше не отмечать этот праздник в полном одиночестве, а провести его в компании родных или друзей, посетив общественные места.
  • Не рекомендуется свободным девушкам гладить уличных котов, так как это, согласно поверьям, может предсказать непостоянство будущего мужа.
  • Старайтесь не выносить мусор или избавляться от вещей из дома, поскольку это может унести с собой частичку счастья.
  • Не следует обманывать и преувеличивать.
  • Не опаздывайте на встречи и свидания, чтобы избежать конфликтов и ссор в отношениях.

Народные приметы на 14 февраля 2024 года

  • Снег — к дождливой весне.
  • Туман — погода изменится в лучшую сторону.
  • Тепло — теплая погода сохранится следующие 30 дней.
  • Сильный и холодный ветер — весна будет холодной, а летом будут часто идти дожди.
  • Погода стоит безветренная — к теплой весне.
  • Свиньи стали часто хрюкать — будет пасмурно, скоро пойдет снегопад.
  • Мороз — весна наступит поздно.
  • Вечером опустился туман — завтра будет ясно.
  • Споткнуться — к безответной любви. Девушке встретить первым на улице мужчину — в этом году у нее предстоят новые отношения. Первыми на улице повстречались мама с ребенком — к налаживанию личной жизни.
  • Девушке увидеть на небе много птиц — будет много поклонников и ухажеров.

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