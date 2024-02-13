В Коми отловят и застрелят лисиц и песцов

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми, Екатерина Киселевич, подписала приказ о регулировании численности охотничьих ресурсов на территории Воркуты. В связи с обнаружением трупа лисы, зараженной бешенством, на отдельной территории города был введен карантин по этому заболеванию.

В радиусе одного километра от границ эпизоотического очага на охотничьих угодьях будут регулироваться численность пяти песцов и пяти лисиц. Способы регулирования включают отстрел и отлов с соблюдением правил охоты. Срок действия приказа составляет с 9 февраля по 8 апреля 2024 года.