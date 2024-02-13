В Коми отловят и застрелят лисиц и песцов
- 16:00 13 февраля
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- Служба новостей
Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми, Екатерина Киселевич, подписала приказ о регулировании численности охотничьих ресурсов на территории Воркуты. В связи с обнаружением трупа лисы, зараженной бешенством, на отдельной территории города был введен карантин по этому заболеванию.
В радиусе одного километра от границ эпизоотического очага на охотничьих угодьях будут регулироваться численность пяти песцов и пяти лисиц. Способы регулирования включают отстрел и отлов с соблюдением правил охоты. Срок действия приказа составляет с 9 февраля по 8 апреля 2024 года.
Целью приказа является ликвидация очага бешенства диких животных и предотвращение распространения этого заболевания в регионе Коми.
Ранее в социальных сетях появилась информация о наличии песцов, нападающих на людей, в парке Пионеров и на улицах Чернова, Димитрова и Гагарина в Воркуте. Однако в Министерстве здравоохранения Коми сообщили, что жители Воркуты не обратились в больницы с жалобами на укусы песцов.