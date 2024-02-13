Ломают психику и лишают уверенности: родителям строго запрещено говорить эти пять фраз детям

Дети не могут фильтровать информацию, которую получают от взрослых, и они полностью доверяют им. Поэтому они подсознательно принимают слова и фразы родителей и формируют свое представление о себе и своих способностях. Вся информация, которую дети слышат о мире, о людях и о себе, оказывает влияние на их самоощущение, отношения с окружающими и их будущее.

Несколько примеров фраз, которые следует избегать при общении с детьми: