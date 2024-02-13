Ломают психику и лишают уверенности: родителям строго запрещено говорить эти пять фраз детям
- 14:10 13 февраля
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- Служба новостей
Дети не могут фильтровать информацию, которую получают от взрослых, и они полностью доверяют им. Поэтому они подсознательно принимают слова и фразы родителей и формируют свое представление о себе и своих способностях. Вся информация, которую дети слышат о мире, о людях и о себе, оказывает влияние на их самоощущение, отношения с окружающими и их будущее.
Несколько примеров фраз, которые следует избегать при общении с детьми:
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"Вот дочь (сын) моей подруги ведет себя хорошо…!" - Эта фраза может создать чувство конкуренции и неуверенности у ребенка, а не способствовать улучшению его самооценки.
"Прекрати плакать/злиться/переживать по этому поводу" - Все эмоции у детей важны и полезны. Запрещение выражать свои чувства может привести к подавлению эмоций и даже к развитию неврозов или депрессии.
"Ничего толкового из тебя не выйдет, в кого ты такой?" - Эта фраза передает ребенку сообщение о его неудачности и нежелательности. Ребенок начинает чувствовать себя недооцененным и не любимым.
"Мы для тебя столько всего сделали, а ты не благодарный(ая)" - Если родители делают что-то ради своего ребенка, то они должны делать это из любви, а не ожидая благодарности в будущем. Такая фраза больше похожа на манипуляцию и внушение чувства вины, чем на заботу о ребенке.
Эти фразы могут негативно влиять на самооценку, эмоциональное состояние и отношения детей. Вместо этого, родители могут использовать поддержку, понимание, и позитивное общение, чтобы помочь детям развиваться и расти в здоровой и уверенной личности, сообщает marieclaire.ru.