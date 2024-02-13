Бог поцелует в обе щечки: Глоба назвала три знака зодиака, которых ждет счастье с 14 февраля

Астролог Тамара Глоба представила прогнозы для нескольких знаков зодиака, указывая на возможность удачных изменений в разных сферах их жизни, начиная с 14 февраля. Для Тельцов прогнозируется увеличение деловой активности и забот. Они могут ожидать успеха как в командировках, так и в повседневной жизни. Важные звонки и договоренности будут иметь благоприятный исход, а спорные вопросы решатся в их пользу.

Близнецы могут смело отправляться в путешествия, поскольку им сулит успех, особенно в областях, связанных с личной жизнью или творчеством. Возможно, они восстановят связи прошлого и расширят свой круг общения. Однако прибыль, которую они получат, возможно, будет мгновенно направлена на различные расходы.