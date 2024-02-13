Мастер-классы и катания на пони: В Коми пройдёт фестиваль подлёдного лова "Трёхозёрский карась"

В Сыктывкаре в третий раз проводится полюбившийся среди жителей республики фестиваль подлёдного лова «Трёхозёрский карась». Состязание состоится 25 февраля на берегу курьи реки Вычегда у поселка Трёхозёрка.

Принять участие могут как любители, так и профессиональные рыбаки. В связи с растущим числом участников, запланировано проведение соревнований на трех площадках: перед Домом культуры, на стадионе и на самой реке Вычегда рядом с поселком.