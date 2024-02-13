Мастер-классы и катания на пони: В Коми пройдёт фестиваль подлёдного лова "Трёхозёрский карась"
- 12:19 13 февраля
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- Елизавета Петрова
В Сыктывкаре в третий раз проводится полюбившийся среди жителей республики фестиваль подлёдного лова «Трёхозёрский карась». Состязание состоится 25 февраля на берегу курьи реки Вычегда у поселка Трёхозёрка.
Принять участие могут как любители, так и профессиональные рыбаки. В связи с растущим числом участников, запланировано проведение соревнований на трех площадках: перед Домом культуры, на стадионе и на самой реке Вычегда рядом с поселком.
Для обеспечения безопасности будут дежурить спасатели и сотрудники полиции. Регистрация участников проводится в палатке на берегу курья с 10:00 до 11:00. Для автомобилистов будет организована расчищенная от снега парковочная зона.
В рамках фестиваля также запланированы традиционные конкурсы – «Рыбак удачи», «Карась-гигант» и «Самая большая пойманная рыба». Для развлечения и подкрепления сил участники могут посетить полевую кухню и выступления творческих коллективов.
Среди платных развлечений найдутся и катания на пони, и захватывающие поездки в собачьих упряжках верхом и на санях. Для любителей скорости и адреналина предусмотрены катания на снегоходах. Бесплатные мероприятия откроют гостям мир "Трёхозёрских легенд" в ходе увлекательной экскурсии.
Также в бесплатную программу войдут саамский футбол, перетягивание каната, мастер-классы по традиционным ремеслам.
В фуд-зоне гости смогут насладиться свежеиспечённой выпечкой, сочным пловом, ароматным шашлыком и горячим чаем, чтобы согреться в зимний день.