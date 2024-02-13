Разгладят морщины даже у мопса: названы лучшие топ 4 крема "убийцы ботокса"

Специальный уход за кожей лица после достижения 60-летнего возраста является важным для уменьшения признаков старения. Для этой цели рекомендуется использовать специальные кремы, разработанные для зрелой кожи.

Один из таких кремов - Eveline Cosmetics New Hyaluron 60+. Этот продукт помогает выравнивать тон кожи и заполнять глубокие морщины. Он содержит экстракты зеленого чая, ламинарии, гиалуроновую кислоту, аквапорины и д-пантенол. Эти компоненты помогают увлажнять и питать кожу, делая ее более упругой и сияющей.