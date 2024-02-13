Эти аксессуары сразу выдают низкий интеллект человека: от каких украшений стоит отказаться
- 12:10 13 февраля
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- Служба новостей
Существует мнение, что уровень интеллекта человека можно определить не только с помощью специальных тестов на сообразительность, но также по его украшениям.
Согласно этому мнению, люди, надевающие крупные аксессуары, могут быть считаемыми менее развитыми или умными. К таким аксессуарам относятся огромные броши, запонки, сумки, бусы, браслеты, кольца и даже пирсинг. По мнению экспертов, люди, носящие крупные украшения, пытаются компенсировать недостатки в знаниях и своем образе. Специалисты предполагают, что чем меньше аксессуары по размеру, тем более эрудирован и интеллектуально развит человек.
Однако следует отметить, что каждый человек имеет свой индивидуальный стиль и предпочтения в моде и украшениях, которые могут быть обусловлены личными предпочтениями, культурными традициями, модными тенденциями и другими факторами. Отнесение украшений к уровню интеллекта является предвзятой и нерелевантной оценкой.
Поэтому, не стоит делать выводы о чьей-либо умственной способности или интеллектуальном развитии на основе их украшений. Важнее всего оценивать человека по его поступкам, знаниям, навыкам и качествам, а не по внешнему вида или предпочтениям в стиле одежды и украшениях.