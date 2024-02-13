Эти аксессуары сразу выдают низкий интеллект человека: от каких украшений стоит отказаться

Существует мнение, что уровень интеллекта человека можно определить не только с помощью специальных тестов на сообразительность, но также по его украшениям.

Согласно этому мнению, люди, надевающие крупные аксессуары, могут быть считаемыми менее развитыми или умными. К таким аксессуарам относятся огромные броши, запонки, сумки, бусы, браслеты, кольца и даже пирсинг. По мнению экспертов, люди, носящие крупные украшения, пытаются компенсировать недостатки в знаниях и своем образе. Специалисты предполагают, что чем меньше аксессуары по размеру, тем более эрудирован и интеллектуально развит человек.