Появилось видео с места серьезной аварии под Сыктывкаром
- 08:45 13 февраля
- 12+
- Татьяна Зубова
Очевидцы сообщают о серьезном ДТП на дороге в сторону поселка Максаковка под Сыктывкаром. Авария произошла сегодня утром, 13 февраля.
На кадрах свидетелей происшествия видно легковое авто с сильными повреждениями: детали машины "разбросаны" по проезжей части. На месте работают спасательные службы, в том числе реанимобиль. Рядом с поврежденной "легковушкой" стоят носилки.
Движение сильно затруднено. Подробности выясняются. Видео с места аварии смотрите в нашем телеграм-канале.
Напомним, ранее в Коми произошло страшное ДТП, в котором пострадал маленький ребенок. Мальчик оказался в машине, на которую упал и придавил своим весом груженый прицеп лесовоза. Вызволить юного пассажира удалось с помощью спецтехники. Его и других пострадавших госпитализировали в больницу.