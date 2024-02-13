Появилось видео с места серьезной аварии под Сыктывкаром

Очевидцы сообщают о серьезном ДТП на дороге в сторону поселка Максаковка под Сыктывкаром. Авария произошла сегодня утром, 13 февраля.

На кадрах свидетелей происшествия видно легковое авто с сильными повреждениями: детали машины "разбросаны" по проезжей части. На месте работают спасательные службы, в том числе реанимобиль. Рядом с поврежденной "легковушкой" стоят носилки.