В Усть-Вымском районе вспыхнул частный дом
- 12:04 12 февраля
- 6+
- Елизавета Петрова
11 февраля в пожарно-спасательную службу Усть-Вымского района поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Мечникова в Микуни. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Пожар разгорелся на площади 10 квадратных метров. К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Для тушения пожара было задействовано 4 пожарных и 2 единицы техники. Предварительная причина возгорания связана с неисправностью электрооборудования.
Также, в городе Эжве произошел пожар в одной из квартир многоквартирного жилого дома на Школьном переулке, номер 11. Сообщение о происшествии вызвало немедленную реакцию пожарно-спасательных подразделений, которые прибыли на место пожара.
Благодаря оперативным действиям, пожар был ликвидирован еще до приезда пожарных. Органы дознания ГПН в настоящее время устанавливают причину возгорания.
Ранее мы писали о том, что в Сыктывкаре загорелся автомобиль во дворе жилого дома.