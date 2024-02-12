В Усть-Вымском районе вспыхнул частный дом

11 февраля в пожарно-спасательную службу Усть-Вымского района поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Мечникова в Микуни. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Пожар разгорелся на площади 10 квадратных метров. К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Для тушения пожара было задействовано 4 пожарных и 2 единицы техники. Предварительная причина возгорания связана с неисправностью электрооборудования.