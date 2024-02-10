В Сыктывкаре загорелся автомобиль во дворе жилого дома

В Сыктывкаре произошел инцидент, связанный с загоревшимся автомобилем. Машина загорелась на парковке во дворе жилого комплекса «Луч» в Орбите. Инцидент произошел сегодня утром.

По словам очевидцев, владелец автомобиля оставил его на автопрогреве, и в результате произошел пожар. Пожарным удалось локализовать и потушить огонь к 10:40.