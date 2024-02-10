В Сыктывкаре загорелся автомобиль во дворе жилого дома
- 13:00 10 февраля
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- Служба новостей
В Сыктывкаре произошел инцидент, связанный с загоревшимся автомобилем. Машина загорелась на парковке во дворе жилого комплекса «Луч» в Орбите. Инцидент произошел сегодня утром.
По словам очевидцев, владелец автомобиля оставил его на автопрогреве, и в результате произошел пожар. Пожарным удалось локализовать и потушить огонь к 10:40.
Дополнительной информации о происшествии пока нет.
Видео с места происшествия смотрите в нашем телеграм-канале.
Напомним, ранее в ТРЦ "Парма" якобы произошло возгорание. Такое сообщение поступило в дежурную часть ГУ МЧС по Коми от неизвестных вчера, 8 февраля. Пожарные немедленно прибыли на место, а посетителей торговой галереи эвакуировали. Однако при исследовании здания спасательные службы возгорания не обнаружили.