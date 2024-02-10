В МЧС поступило анонимное сообщение о пожаре в администрации Сыктывкара

По информации очевидцев, в Сыктывкаре возле городской администрации стоят пожарная машина и машина скорой помощи. Согласно уточнению, полученному от пресс-службы главного управления МЧС по Коми, пожарным поступило анонимное сообщение о возгорании, и в настоящее время проводится проверка данной информации.

Ранее пожарные уже вынуждены были проверить торговые центры "Парма" и "Макси" по аналогичным анонимным сообщениям, однако никаких признаков пожара или взрывных устройств не было обнаружено.