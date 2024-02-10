В МЧС поступило анонимное сообщение о пожаре в администрации Сыктывкара
- 16:30 10 февраля
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- Служба новостей
По информации очевидцев, в Сыктывкаре возле городской администрации стоят пожарная машина и машина скорой помощи. Согласно уточнению, полученному от пресс-службы главного управления МЧС по Коми, пожарным поступило анонимное сообщение о возгорании, и в настоящее время проводится проверка данной информации.
Ранее пожарные уже вынуждены были проверить торговые центры "Парма" и "Макси" по аналогичным анонимным сообщениям, однако никаких признаков пожара или взрывных устройств не было обнаружено.
Напомним также, ранее, 5 февраля, в сыктывкарских телеграм-каналах появилось видео, на котором неизвестные люди подожгли дверь в квартиру. На кадрах видно, что неизвестные лица, предварительно облили некой горючей жидкостью дверь в одну из квартир, многоквартирного дома в Сыктывкаре. Как рассказали в МЧС по Коми, вызов о произошедшем возгорании поступил в спасательную службу в 18:28.
Общая площадь возгорания составила 0,5 квадратных метров. Огонь был потушен силами пожарно-спасательной части №13. Остальное подробности произошедшего выясняются.