В Сыктывкаре неизвестные подожгли дверь в квартиру

Вечером, 5 января, в сыктывкарских телеграм-каналах появилось видео, на котором неизвестные люди подожгли дверь в квартиру.

На кадрах видно, что неизвестные лица, предварительно облили некой горючей жидкостью дверь в одну из квартир, многоквартирного дома в Сыктывкаре. В разных телеграм-каналах утверждают, что происшествие случилось в одном из подъездов по адресу Маяковского, 9.