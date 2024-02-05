В Сыктывкаре неизвестные подожгли дверь в квартиру
- 20:30 5 февраля
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- Олег Помидоров
Фото очевидцев
Вечером, 5 января, в сыктывкарских телеграм-каналах появилось видео, на котором неизвестные люди подожгли дверь в квартиру.
На кадрах видно, что неизвестные лица, предварительно облили некой горючей жидкостью дверь в одну из квартир, многоквартирного дома в Сыктывкаре. В разных телеграм-каналах утверждают, что происшествие случилось в одном из подъездов по адресу Маяковского, 9.
Как рассказали в МЧС по Коми, вызов о произошедшем возгорании поступил в спасательную службу в 18:28. Из-за действия неизвестных лиц погорела часть дверь и коврик у входа. Общая площадь возгорания составила 0,5 квадратных метров. Огонь был потушен силами пожарно-спасательной части №13. Остальное подробности произошедшего выясняются.