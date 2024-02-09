Пожарные Сыктывкара выехали на сигнал о возгорании в ТЦ "Парма"
- 07:45 9 февраля
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- Татьяна Зубова
В ТРЦ "Парма" произошло возгорание. Такое сообщение поступило в дежурную часть ГУ МЧС по Коми от неизвестных вчера, 8 февраля. Пожарные немедленно прибыли на место, а посетителей торговой галереи эвакуировали. Однако при исследовании здания спасательные службы возгорания не обнаружили.
Напомним, это не первый ложный вызов. Только за последние полгода экстренные службы выезжали на "псевдосигналы" злоумышленников десятки раз. Ранее появлялась информации о минировании школ, торговых центров, администрации города и зданий различных ведомств. Ни одно из сообщений не подтвердилось.
Единственную реальную попытку поджога на территории перед зданием аэропорта в Сыктывкаре пресекли до совершения преступления. Несовершеннолетние злоумышленники хотели повредить и поджечь здание трансформаторной подстанции. Однако на запах бензина быстро среагировали сотрудники аэропорта и вызвали экстренные службы.