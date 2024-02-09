На выходных в Сыктывкаре будут ловить пьяных водителей
- 14:15 9 февраля
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- Служба новостей
В столице Коми с 9 по 12 февраля состоится специальная операция под названием "Нетрезвый водитель". Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по республике. В ходе операции инспекторы ГИБДД будут проводить массовые проверки водителей, уделяя особое внимание грубым нарушителям ПДД и пьяным водителям.
Если у водителя нет признаков опьянения, запаха алкоголя, несоответствующего поведения и нарушений ПДД, то он сможет продолжить свое движение без задержек. Однако Госавтоинспекция призывает всех водителей соблюдать требования Правил дорожного движения и не допускать управления транспортными средствами в состоянии опьянения.
Напомним также, вечером 8 февраля в Эжве произошло ДТП с участием двух автомобилей: Skoda Fabia и Haval. Виновником аварии стал начинающий 19-летний водитель Skoda, который не уступил дорогу на нерегулируемом перекрестке улиц Островского и Юности. Ему грозит штраф и лишение прав на срок до полугода.