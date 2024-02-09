На выходных в Сыктывкаре будут ловить пьяных водителей

В столице Коми с 9 по 12 февраля состоится специальная операция под названием "Нетрезвый водитель". Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по республике. В ходе операции инспекторы ГИБДД будут проводить массовые проверки водителей, уделяя особое внимание грубым нарушителям ПДД и пьяным водителям.

Если у водителя нет признаков опьянения, запаха алкоголя, несоответствующего поведения и нарушений ПДД, то он сможет продолжить свое движение без задержек. Однако Госавтоинспекция призывает всех водителей соблюдать требования Правил дорожного движения и не допускать управления транспортными средствами в состоянии опьянения.