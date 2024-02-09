В Эжве 19-летний парень на Skoda влетел в Haval: есть пострадавшие 

Вечером 8 февраля в Эжве произошло ДТП с участием двух автомобилей: Skoda Fabia и Haval. Виновником аварии стал начинающий водитель Skoda, который не уступил дорогу на нерегулируемом перекрестке улиц Островского и Юности. Об этом сообщают в региональном ГИБДД.

В результате столкновения 40-летняя пассажирка Haval получила черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб грудной клетки, но благодаря пристегнутым ремням безопасности ее удалось спасти от более серьезных травм.