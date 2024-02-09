В Эжве 19-летний парень на Skoda влетел в Haval: есть пострадавшие
- 12:22 9 февраля
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- Елизавета Петрова
Вечером 8 февраля в Эжве произошло ДТП с участием двух автомобилей: Skoda Fabia и Haval. Виновником аварии стал начинающий водитель Skoda, который не уступил дорогу на нерегулируемом перекрестке улиц Островского и Юности. Об этом сообщают в региональном ГИБДД.
В результате столкновения 40-летняя пассажирка Haval получила черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб грудной клетки, но благодаря пристегнутым ремням безопасности ее удалось спасти от более серьезных травм.
Водитель Skoda, 19-летний парень, получил права в мае 2023 года. По данным ГИБДД, он не учел знаки приоритета и не пропустил автомобиль Haval, двигавшийся по главной дороге.
Столкновение произошло с такой силой, что Skoda получила серьезные повреждения передней части, а Haval отбросило в сторону. Пострадавшую женщину доставили в больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь, после чего она была отпущена домой.
Водитель Skoda отделался лишь легкими ушибами и ссадинами. Инспекторы ГИБДД составили протокол об административном правонарушении в отношении начинающего водителя. Ему грозит штраф и лишение прав на срок до полугода.