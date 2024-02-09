В ДТП под Сосногорском пострадали два человека

Под Сосногорском при столкновении двух иномарок пострадали женщина-водитель и пассажир. Об этом рассказали в пресс-службе УГБДД МВД по Коми.

По информации Госавтоинспекции, происшествие зафиксировали вчера, 8 февраля, около половины седьмого вечера. Молодой водитель (21 год) управлял автомобилем Chery Tiggo T11. Парень направлялся со стороны трассы Ухта-Сосногорск в Ухту. На подъезде к Сосногорску (на первом километре) юноша не справился с управлением и выскочил на встречную полосу, где столкнулся с Ford Fusion.