В Сыктывкаре пострадавшую в ДТП пенсионерку госпитализировали с травмами головы

ДТП в Сыктывкаре привело к госпитализации 69-летней женщины, сообщили в пресс-службе УГБДД МВД по Коми.

В материалах дела уточняется, что происшествие зафиксировали вчера, 7 февраля, около половины одиннадцатого утра. Женщина-водитель 38 лет управляла Renault Kaptur. Авто-леди двигалась по Октябрьскому проспекту в сторону улицы Петрозаводской. В какой-то момент женщина нарушила безопасную дистанцию, что привело к столкновению с попутно двигающимся ВАЗ-2114.