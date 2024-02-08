В Сыктывкаре пострадавшую в ДТП пенсионерку госпитализировали с травмами головы
- 09:30 8 февраля
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- Татьяна Зубова
ДТП в Сыктывкаре привело к госпитализации 69-летней женщины, сообщили в пресс-службе УГБДД МВД по Коми.
В материалах дела уточняется, что происшествие зафиксировали вчера, 7 февраля, около половины одиннадцатого утра. Женщина-водитель 38 лет управляла Renault Kaptur. Авто-леди двигалась по Октябрьскому проспекту в сторону улицы Петрозаводской. В какой-то момент женщина нарушила безопасную дистанцию, что привело к столкновению с попутно двигающимся ВАЗ-2114.
В "четырнадцатой", в том числе находилась пожилая пассажирка. В результате ДТП она получила ряд травм, среди которых черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушиб шейного отдела позвоночника. Пострадавшую госпитализировали в больницу.
В ведомстве также уточнили, что от тяжёлых последствий пенсионерку спасли пристегнутые ремни безопасности.