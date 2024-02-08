В Воркуте ввели карантин по бешенству
- 09:00 8 февраля
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- Татьяна Зубова
В Воркуте ввели карантин по бешенству. Об этом сообщили в Минсельхозе Коми. Как уточнили в ведомстве, вирус бешенства обнаружили в трупе лисы, что нашли на территории города.
Согласно указу главы региона Владимира Уйба карантинные меры распространяются непосредственно на эпизоотический очаг и неблагополучный пункт, то есть территорию в радиусе одного километра от очага.
В ведомстве также утвердили план мероприятий по ликвидации очага бешенства и предотвращению распространения заболевания.
Напомним, ранее очаг бешенства зафиксировали на границе с Коми. Зараженный труп лисицы обнаружили в Кировской области в конце февраля. Погибшее животное оказалось на территории личного подсобного хозяйства.
Еще один очаг бешенства выявили и в Ненецком автономном округе, который также граничит с Коми. Тогда жертвой опасного вируса оказался песец. Животное погибло.