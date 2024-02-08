В Воркуте ввели карантин по бешенству. Об этом сообщили в Минсельхозе Коми. Как уточнили в ведомстве, вирус бешенства обнаружили в трупе лисы, что нашли на территории города.

Согласно указу главы региона Владимира Уйба карантинные меры распространяются непосредственно на эпизоотический очаг и неблагополучный пункт, то есть территорию в радиусе одного километра от очага.