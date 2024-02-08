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В Воркуте ввели карантин по бешенству

В Воркуте ввели карантин по бешенствуФото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Воркуте ввели карантин по бешенству. Об этом сообщили в Минсельхозе Коми. Как уточнили в ведомстве, вирус бешенства обнаружили в трупе лисы, что нашли на территории города.

Согласно указу главы региона Владимира Уйба карантинные меры распространяются непосредственно на эпизоотический очаг и неблагополучный пункт, то есть территорию в радиусе одного километра от очага.

В ведомстве также утвердили план мероприятий по ликвидации очага бешенства и предотвращению распространения заболевания.

Напомним, ранее очаг бешенства зафиксировали на границе с Коми. Зараженный труп лисицы обнаружили в Кировской области в конце февраля. Погибшее животное оказалось на территории личного подсобного хозяйства.

Еще один очаг бешенства выявили и в Ненецком автономном округе, который также граничит с Коми. Тогда жертвой опасного вируса оказался песец. Животное погибло.

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