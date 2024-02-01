На границе с Коми зафиксирован очаг бешенства
- 12:20 1 февраля
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- Служба новостей
По информации регионального управления ветеринарии, в Кировской области был подтвержден случай бешенства у лисицы. Труп животного был обнаружен на территории личного подсобного хозяйства в деревне Мари-Ошаево Пижанского района. Ближайшим районом Коми к этой местности является Прилузский район.
Государственная ветеринарная служба Кировской области принимает меры по локализации и ликвидации бешенства у животных. Сотрудники ветеринарной службы из Коми обращаются к владельцам собак и кошек с просьбой своевременно прививать своих питомцев от этого заболевания. Прививки можно сделать бесплатно по понедельникам и пятницам во всех подразделениях учреждения.
В январе 2024 года на границе Коми и Ненецкого автономного округа также был выявлен очаг бешенства. У мертвого песца было подтверждено наличие бешенства. Позднее был обнаружен еще один случай бешенства у мертвой лисы. Третий случай был связан с заболеванием птицы. Министерство сельского хозяйства Коми заявило, что нет угрозы распространения бешенства на оленеводческие хозяйства республики.