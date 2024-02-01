На границе с Коми зафиксирован очаг бешенства

По информации регионального управления ветеринарии, в Кировской области был подтвержден случай бешенства у лисицы. Труп животного был обнаружен на территории личного подсобного хозяйства в деревне Мари-Ошаево Пижанского района. Ближайшим районом Коми к этой местности является Прилузский район.

Государственная ветеринарная служба Кировской области принимает меры по локализации и ликвидации бешенства у животных. Сотрудники ветеринарной службы из Коми обращаются к владельцам собак и кошек с просьбой своевременно прививать своих питомцев от этого заболевания. Прививки можно сделать бесплатно по понедельникам и пятницам во всех подразделениях учреждения.