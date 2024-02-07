Пенсионера, пострадавшего в ДТП с большегрузом, госпитализировали в больницу
- 09:00 7 февраля
- 6+
- Татьяна Зубова
В Удорском районе пожилой водитель спровоцировал ДТП с большегрузом. Об этом сообщили в пресс-службе УГБДД МВД по Коми.
Как следует из протокола, происшествие случилось вчера, 6 февраля, в районе двух часов дня. 67-летний пенсионер, находясь за рулем Chevrolet, двигался по второстепенной дороге улице Дружба поселка Усогорск. На нерегулируемом перекрестке улицы Дружба и автодороги Усогорск - Благоево - Чупрово водитель легковушки не уступил дорогу КаМАЗу, что двигался по главной трассе. В результате произошло столкновение двух авто.
Водитель большегруза не пострадал, а пенсионер "заработал" ссадины правой лопатки и локтя, а также кровоподтеки левой лопатки. Мужчину госпитализировали в больницу.
Напомним, ранее в аварии с большегрузом пострадал маленький ребенок. Мальчик оказался заблокирован в помятой машине, что придавил лесовоз.