Пенсионера, пострадавшего в ДТП с большегрузом, госпитализировали в больницу

В Удорском районе пожилой водитель спровоцировал ДТП с большегрузом. Об этом сообщили в пресс-службе УГБДД МВД по Коми.

Как следует из протокола, происшествие случилось вчера, 6 февраля, в районе двух часов дня. 67-летний пенсионер, находясь за рулем Chevrolet, двигался по второстепенной дороге улице Дружба поселка Усогорск. На нерегулируемом перекрестке улицы Дружба и автодороги Усогорск - Благоево - Чупрово водитель легковушки не уступил дорогу КаМАЗу, что двигался по главной трассе. В результате произошло столкновение двух авто.