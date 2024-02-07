В Сыктывкаре изменились правила парковки возле ж/д вокзала

В Сыктывкаре действуют новые правила парковки на территории около ж/д вокзала. Подробнее об изменениях рассказала в "Дорожном хозяйстве" города.

Так, согласно правилам автомобилистам теперь нельзя оставлять свои машины перед вокзалом с двух до пяти часов утра. В это время территорию будут убирать рабочие с использованием специализированной техники. В управлении также уточнили, что остановка для посадки и высадки пассажиров будет доступна для общественного транспорта круглосуточно.