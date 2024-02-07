В Сыктывкаре изменились правила парковки возле ж/д вокзала
- 07:00 7 февраля
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- Татьяна Зубова
В Сыктывкаре действуют новые правила парковки на территории около ж/д вокзала. Подробнее об изменениях рассказала в "Дорожном хозяйстве" города.
Так, согласно правилам автомобилистам теперь нельзя оставлять свои машины перед вокзалом с двух до пяти часов утра. В это время территорию будут убирать рабочие с использованием специализированной техники. В управлении также уточнили, что остановка для посадки и высадки пассажиров будет доступна для общественного транспорта круглосуточно.
Огороженная площадка имеет один въезд и два выезда. Заезжать на площадку следует справа по ходу движения авто, а выезжать - на противоположной стороне.
Отметим, на привокзальной территории отведены специальные места для парковки инвалидов.
Напомним, ранее на этом же участке дороги изменилась схема движения авто. Однако первоначальный вариант создал сильные заторы. После многочисленных жалоб горожан, столичная мэрия вновь изменила схему движения.