В Коми вновь выросли цены на бензин

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Цены на бензин вновь выросли в Коми. Об этом сообщили в Комистате. Так, средний ценник, что держался в регионе в период с 26 по 29 января, составляет 49,54 рубля. В целом автомобилисты тратят на бензин теперь на 2,3% больше прежнего, при этом дизельное топливо в цене не изменилось.

Согласно данным Комистата тяжелее всего приходится автовладельцам Воркуты - АИ 92 здесь стоит порядка 50,95 рублей, тогда как в столице республики за литр этого топлива следует отдать лишь 45,73 рублей. Чуть дороже в Ухте - 46,89 рублей. Средняя цена за дизельное топливо держится в районе 66,15 рублей.