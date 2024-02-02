В Коми вновь снизились цены на яйца. Об этом сообщили в Комистате. По информации специалистов, теперь данный товар можно приобрести на 3,8 % дешевле.

А на сыры, муку и гречневую крупу, напротив, цены подлетели в среднем на 2,7-3,5%. Небольшой скачок цен зафиксирован и на черный байховый чай, шлифованный рис и пастеризованное молоко (1, 5-1, 9%).