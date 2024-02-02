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В Коми вновь снизились цены на яйца

В Коми вновь снизились цены на яйца Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Коми вновь снизились цены на яйца. Об этом сообщили в Комистате. По информации специалистов, теперь данный товар можно приобрести на 3,8 % дешевле.

А на сыры, муку и гречневую крупу, напротив, цены подлетели в среднем на 2,7-3,5%. Небольшой скачок цен зафиксирован и на черный байховый чай, шлифованный рис и пастеризованное молоко (1, 5-1, 9%).

Неприятный сюрприз ждет покупателей и в овощном отделе. Цены здесь тоже выросли. Так, лук подорожал на 8,2%, белокочанная капуста - на 4,7%, морковь – на 3,6%, бананы, свежие огурцы, морковь – на 3,1-3,6%.

В аптеках республики изменились цены на валидол – подорожал на 1,2%, комбинированные анальгетики – выросли в цене на 1,1%. Поливитамины стали доступнее – теперь их можно купить на 0,9% дешевле.

Цены на бензин выросли на 2,3%. Стоимость дизельного топлива осталась на прежнем уровне.

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