В Коми ищут 31-летнего мужчину: его не видели уже больше недели

Игорь Санеев, мужчина 1993 года рождения, пропал в Коми и уже восьмой день не дает о себе знать. Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" разместили информацию о его приметах в социальных сетях.

Полиция и добровольцы организовали поиски в городе Печоре. Игорь имеет рост около 170 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы и серые глаза. На данный момент нет информации о его одежде в день исчезновения.