В Коми ищут 31-летнего мужчину: его не видели уже больше недели
- 11:00 2 февраля
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- Служба новостей
Фото поискового отряда "Лиза Алерт" в Коми
Игорь Санеев, мужчина 1993 года рождения, пропал в Коми и уже восьмой день не дает о себе знать. Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" разместили информацию о его приметах в социальных сетях.
Полиция и добровольцы организовали поиски в городе Печоре. Игорь имеет рост около 170 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы и серые глаза. На данный момент нет информации о его одежде в день исчезновения.
Информационный координатор (инфорг) поиска называется Норд (Сергей), и его контактный номер телефона: 8 (912) 171-61-95.
Если у вас есть любая информация о местонахождении Игоря Санеева, просьба сообщать по бесплатному телефону горячей линии: 8-800-700-54-52 или по номеру 02.