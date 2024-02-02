В Коми большегруз с медикаментами застрял в снегу на пути к больнице

Фото группы во "ВКонтакте" "ПроНашДом Троицко-Печорск"

В Троицко-Печорском районе на объездной дороге, недалеко от поселка Южный, МАЗ, груженый медикаментами, провалился и завяз в снегу. Такое сообщение появилось в паблике во "ВКонтакте" "ПроНашДом Троицко-Печорск". По словам авторов сообщения, большегруз вез необходимые препараты в районную ЦРБ. "Эта дорога не содержится вообще! Её даже в реестре нет", - пишут авторы поста.

При этом в навигаторе она отмечена как дорога для грузового транспорта. Вероятно, по этой причине водитель поехал по данному пути, не подозревая об опасности.

Жители района жалуются, что не раз информировали администрацию района о ненадлежащем содержании дороги, однако обратной связи не получили.