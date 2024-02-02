В Коми большегруз с медикаментами застрял в снегу на пути к больнице
- 08:30 2 февраля
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- Татьяна Зубова
В Троицко-Печорском районе на объездной дороге, недалеко от поселка Южный, МАЗ, груженый медикаментами, провалился и завяз в снегу. Такое сообщение появилось в паблике во "ВКонтакте" "ПроНашДом Троицко-Печорск".
По словам авторов сообщения, большегруз вез необходимые препараты в районную ЦРБ.
"Эта дорога не содержится вообще! Её даже в реестре нет", - пишут авторы поста.
При этом в навигаторе она отмечена как дорога для грузового транспорта. Вероятно, по этой причине водитель поехал по данному пути, не подозревая об опасности.
Жители района жалуются, что не раз информировали администрацию района о ненадлежащем содержании дороги, однако обратной связи не получили.
Напомним, ранее в Коми из-за плохой дороги в грязи застрял автобус. Пассажирам пришлось покинуть салон раньше пункта назначения и идти пешком.