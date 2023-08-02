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В Коми из-за плохой дороги застрял автобус

В Коми из-за плохой дороги застрял автобусФото очевидца

В Сыктывдинском районе Коми в местечке Соколовка застрял дачный автобус №124. Пассажирам общественного транспорта пришлось добираться до пункта назначения пешком. Местные жители сообщают, что из-за отсутствия дороги машины застревают каждый год.  

Инцидент произошел 2 августа в 10:20 в местечке Соколовка. Маршрут №124 застрял в песках прямо на остановке.

“Нам пришлось идти пешком под палящим солнцем два километра. Как жители деревни Морово шли — непонятно, их путь еще дальше. А так мы каждый год толкаем автобусы, потому что застревает всегда”, — рассказал пассажир маршрута №124. 

По словам очевидца, администрация Сыктывдинского района и прокуратура бездействует.

“В прокуратуру писали и не один раз. Постоянно одни отписки — дорога в минимально-допустимом состоянии. А то, что ее 30 лет назад сделали, так и все! Сыктывдинская администрация на вопрос о капитальном ремонте дороги отвечает, что делать не будут”, — пояснил житель Сыктывдинского района.

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