В Коми из-за плохой дороги застрял автобус

В Сыктывдинском районе Коми в местечке Соколовка застрял дачный автобус №124. Пассажирам общественного транспорта пришлось добираться до пункта назначения пешком. Местные жители сообщают, что из-за отсутствия дороги машины застревают каждый год.

Инцидент произошел 2 августа в 10:20 в местечке Соколовка. Маршрут №124 застрял в песках прямо на остановке.

“Нам пришлось идти пешком под палящим солнцем два километра. Как жители деревни Морово шли — непонятно, их путь еще дальше. А так мы каждый год толкаем автобусы, потому что застревает всегда”, — рассказал пассажир маршрута №124.

По словам очевидца, администрация Сыктывдинского района и прокуратура бездействует.