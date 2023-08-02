В Коми из-за плохой дороги застрял автобус
- 14:40 2 августа
- 12+
- Марина Ладанова
В Сыктывдинском районе Коми в местечке Соколовка застрял дачный автобус №124. Пассажирам общественного транспорта пришлось добираться до пункта назначения пешком. Местные жители сообщают, что из-за отсутствия дороги машины застревают каждый год.
Инцидент произошел 2 августа в 10:20 в местечке Соколовка. Маршрут №124 застрял в песках прямо на остановке.
“Нам пришлось идти пешком под палящим солнцем два километра. Как жители деревни Морово шли — непонятно, их путь еще дальше. А так мы каждый год толкаем автобусы, потому что застревает всегда”, — рассказал пассажир маршрута №124.
По словам очевидца, администрация Сыктывдинского района и прокуратура бездействует.
“В прокуратуру писали и не один раз. Постоянно одни отписки — дорога в минимально-допустимом состоянии. А то, что ее 30 лет назад сделали, так и все! Сыктывдинская администрация на вопрос о капитальном ремонте дороги отвечает, что делать не будут”, — пояснил житель Сыктывдинского района.
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