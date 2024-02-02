В Ухте грузовик сбил 9-летнюю девочку
- 06:30 2 февраля
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- Татьяна Зубова
В пабликах Ухты разлетелось видео ДТП, в котором сбили ребёнка. Как уточнили в УГИБДД МВД по Коми, происшествие случилось вчера, 1 февраля, в районе половины первого дня.
41-летний водитель, находясь за рулем автомобиля ГАЗ, двигался по улице Мира в сторону улицы Загородной. В районе дома №21 водитель наехал на 9-летнюю девочку, что пересекала улицу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий зеленый сигнал светофора.
На кадрах видно, как грузовик мчится на скорости, не сбавляя скорости на пешеходном переходе. В этот же момент ребенок, что пытался перейти дорогу, отскакивает на тротуар, в сторону от проезжей части. По предварительным данным, пострадавшая получила ушибы. Подробности выясняются.
Напомним, ранее в Коми женщина, которую сбили на пешеходном переходе, скончалась спустя сутки в больнице.