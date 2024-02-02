В Ухте грузовик сбил 9-летнюю девочку

В пабликах Ухты разлетелось видео ДТП, в котором сбили ребёнка. Как уточнили в УГИБДД МВД по Коми, происшествие случилось вчера, 1 февраля, в районе половины первого дня.

41-летний водитель, находясь за рулем автомобиля ГАЗ, двигался по улице Мира в сторону улицы Загородной. В районе дома №21 водитель наехал на 9-летнюю девочку, что пересекала улицу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий зеленый сигнал светофора.