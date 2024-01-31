Мошенники уговорили преподавателя из Коми перевести им 1,1 миллиона рублей

Пресс-служба МВД по Коми сообщила о случае, когда мошенники украли более 1,1 миллиона рублей у 39-летнего преподавателя из Сосногорска.

Мужчина получил сообщение в мессенджере от кого-то, выдающего себя за своего руководителя. В сообщении говорилось, что он должен срочно ответить на звонок представителей Министерства образования и положительно реагировать на любую просьбу от этого абонента.