Мошенники уговорили преподавателя из Коми перевести им 1,1 миллиона рублей
- 16:30 31 января
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- Служба новостей
Пресс-служба МВД по Коми сообщила о случае, когда мошенники украли более 1,1 миллиона рублей у 39-летнего преподавателя из Сосногорска.
Мужчина получил сообщение в мессенджере от кого-то, выдающего себя за своего руководителя. В сообщении говорилось, что он должен срочно ответить на звонок представителей Министерства образования и положительно реагировать на любую просьбу от этого абонента.
После этого преподавателю позвонили неизвестные, представившись сотрудниками Министерства образования и правоохранительными органами. Они ввели мужчину в заблуждение, заявив, что его персональные данные попали в руки хакеров, которые якобы пытаются перевести деньги на поддержку экстремистских организаций. Звонившие убедили преподавателя в том, что единственный способ предотвратить это - взять кредит и перевести деньги на специальный счет.
К сожалению, в результате этих манипуляций преподаватель лишился суммы в размере 1,1 миллиона рублей. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
Важно быть осторожным и не доверять непроверенным людям, особенно когда речь идет о деньгах. Никогда не предоставляйте личные данные или совершайте финансовые операции под давлением неизвестных лиц. Если у вас возникают подозрения, лучше проконсультироваться с правоохранительными органами или специалистами в области кибербезопасности.