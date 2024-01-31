Жителям Коми посоветовали проверить свои долги по налогам
- 11:00 31 января
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- Служба новостей
С 2024 года узнать свою налоговую задолженность можно в любом МФЦ независимо от места прописки, об этом между УФНС по Республике Коми и ГАУ РК МФЦ подписано соответствующее соглашение.
Сегодня в многофункциональных центрах Республики Коми гражданам предоставляют 26 услуг налоговой службы. Например, можно получить налоговое уведомление, справку о сальдо ЕНС, ИНН, сдать налоговую декларацию 3-НДФЛ.
Узнать о состоянии единого налогового счёта и наличии задолженности можно в Личном кабинете налогоплательщика. Вход доступен с логином и паролем от портала Госуслуг или с паролем, полученным в налоговом органе или МФЦ. Уточнить наличие задолженности также можно на портале Госуслуг или при личном визите в любое подразделение УФНС.
Удобно и оперативно получать информацию о налоговой задолженности можно настроив СМС или email-информирование. Для подключения к интерактивному сервису "Информирование о задолженности" гражданину достаточно подать в налоговый орган Согласие на отправку сообщений. Сделать это можно через Личный кабинет налогоплательщика, при посещении налогового органа или МФЦ Подробнее о сервисе "Информирование о задолженности" по ссылке. При наличии задолженности, информация будет поступать налогоплательщику раз в три месяца до уплаты задолженности.
Уплатить задолженность можно в Личном кабинете налогоплательщика, воспользоваться сервисом налоговой службы "Уплата налогов и пошлин", на портале Госуслуг, в любом подразделении банка или МФЦ.
Управление налоговой службы рекомендует жителям Коми проверить и уплатить имеющуюся задолженность, чтобы избежать нежелательных санкций.
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