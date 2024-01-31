Жителям Коми посоветовали проверить свои долги по налогам

С 2024 года узнать свою налоговую задолженность можно в любом МФЦ независимо от места прописки, об этом между УФНС по Республике Коми и ГАУ РК МФЦ подписано соответствующее соглашение.

Сегодня в многофункциональных центрах Республики Коми гражданам предоставляют 26 услуг налоговой службы. Например, можно получить налоговое уведомление, справку о сальдо ЕНС, ИНН, сдать налоговую декларацию 3-НДФЛ.