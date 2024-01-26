В Коми за неделю значительно подешевели яйца
- 11:30 26 января
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С 16 по 22 января в Республике Коми изменились цены на ряд продуктов. Об этом рассказал Комистат.
Зафиксировано снижение цен: на молоко пастеризованное, масло сливочное, свинину – на 1,0-1,3%, помидоры – на 1,2%, творог – на 1,5%, сыры мягкие, полутвердые и твердые – на 4,4%, яйца куриные – на 4,6%.
Выросли цены: на хлеб пшеничный, рыбу мороженую – на 1,2%, яблоки – на 1,4%, хлеб ржаной, колбасы варено-копченые, вареные и полукопченые, чай черный, муку пшеничную – на 1,5-1,8%, сосиски и сардельки – на 2,2%, огурцы – на 2,4%, свёклу столовую – на 2,5%, пшено – на 3,7%, морковь, макаронные изделия – на 4,1%, капусту белокочанную – на 4,5%.
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