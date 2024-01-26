В Коми за неделю значительно подешевели яйца

С 16 по 22 января в Республике Коми изменились цены на ряд продуктов. Об этом рассказал Комистат.

Зафиксировано снижение цен: на молоко пастеризованное, масло сливочное, свинину – на 1,0-1,3%, помидоры – на 1,2%, творог – на 1,5%, сыры мягкие, полутвердые и твердые – на 4,4%, яйца куриные – на 4,6%.