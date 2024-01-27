В Усинске при столкновении двух иномарок пострадал пожилой водитель

В Усинске при столкновении двух иномарок пострадал непристегнутый водитель. Информацию об этом подтвердили в УГИБДД МВД по Коми.

Как пояснили в ведомстве, происшествие случилось вчера, 25 января, в 7.40 утра. Мужчина 56 лет, находясь за рулем Toyota Land Cruise, двигался по улице Возейской в сторону улицы Приполярной. На перекрестке улиц Возейской и Приполярной водитель повернул налево на разрешающий знак светофора. Однако мужчина не уступил дорогу Mitsubishi L200, что ехала навстречу. В результате произошло столкновение двух иномарок.