В Ухте конфликт из-за собак закончился поножовщиной
- 08:45 26 января
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- Татьяна Зубова
Владельцы собак в Ухте вступили в конфликт из-за животных и устроили поножовщину в городском парке. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.
Как уточнили в ведомстве, летом 2023 года в парке Культуры и отдыха семейная пара выгуливала двух своих собак на поводках и в недоуздках. Там же гулял со своей спутницей другой горожанин вместе со своими собаками.
Семейная пара попросила последнего придержать своих питомцев, на что тот отреагировал агрессивно и отказался надевать поводок на животных. В результате между собаками началась схватка, из-за которой в итоге в конфликт вступили и люди. Агрессивный ухтинец накинулся на семейную пару: он попытался ударить женщину, а после вступил в драку с её мужем. Злоумышленник нанёс пострадавшему не менее двух ударов хозяйственным ножом, который был у него с собой. После чего он покинул парк, нож спрятал у дома, а спутницу попросил никому не рассказывать о случившемся.
Когда личность злоумышленника все-таки установили, он признал, что телесные повреждения потерпевшего - его рук дело, но настаивал, что пойти на столько суровые меры ему пришлось, дабы уберечь себя от нападавшего.
Рассмотрев обстоятельства дела, суд признал ухтинца виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия. Ему назначили наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.
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