В Ухте конфликт из-за собак закончился поножовщиной

Владельцы собак в Ухте вступили в конфликт из-за животных и устроили поножовщину в городском парке. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Как уточнили в ведомстве, летом 2023 года в парке Культуры и отдыха семейная пара выгуливала двух своих собак на поводках и в недоуздках. Там же гулял со своей спутницей другой горожанин вместе со своими собаками.