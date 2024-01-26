Пропавшего в Коми 12-летнего мальчика нашли

12-летнего мальчика из Печоры нашли за сутки. Напомним, о том, что в городе пропал шестиклассник стало известно в среду, 23 января.

Вчера ориентировки на подростка распространили в социальных сетях волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт". Кроме того, парня разыскивали и сотрудники полиции. К вечеру местонахождение ребенка установили: он жив.