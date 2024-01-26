Пропавшего в Коми 12-летнего мальчика нашли
- 06:30 26 января
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- Татьяна Зубова
12-летнего мальчика из Печоры нашли за сутки. Напомним, о том, что в городе пропал шестиклассник стало известно в среду, 23 января.
Вчера ориентировки на подростка распространили в социальных сетях волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт". Кроме того, парня разыскивали и сотрудники полиции. К вечеру местонахождение ребенка установили: он жив.
Поисковики благодарят всех неравнодушных, кто содействовал работе волонтеров, и просят остановить распространение ориентировок.
Напомним, ранее в Ухте аналогичная история случилась с 11-летним школьником. Мальчика искали сутки родные, волонтеры и полиция. История закончилась благополучно. Оказалось, подросток просто отправился к другу в гости и задержался чуть сильнее обычного. Жертвой преступления парень не стал, противоправных действий в отношении него не совершалось.
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