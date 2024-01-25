Кто из жителей Коми выйдет на пенсию в 2024 году
- 11:00 25 января
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- Служба новостей
В 2024 году право на досрочную пенсию по старости будут иметь следующие категории граждан:
- Мужчины, родившиеся в 1966 году, смогут выйти на пенсию после достижения возраста 58 лет.
- Женщины, родившиеся в 1971 году, и не имеющие детей или имеющие одного ребенка, смогут выйти на пенсию после достижения возраста 53 лет.
- Женщины, родившиеся в 1974 году, и имеющие двух и более детей, смогут выйти на пенсию после достижения возраста 50 лет.
Если у гражданина нет необходимого северного стажа, то он сможет выйти на пенсию в соответствии с общеустановленным пенсионным возрастом. Для этого требуется иметь страховой стаж не менее 15 лет и величину пенсионного коэффициента не менее 28,2. В 2024 году право на пенсию на общих основаниях имеют:
- Мужчины, родившиеся в 1961 году, смогут выйти на пенсию после достижения возраста 63 лет.
- Женщины, родившиеся в 1966 году, смогут выйти на пенсию после достижения возраста 58 лет.
Статус предпенсионера будет присуждаться гражданам, проживающим в Республике Коми, за пять лет до достижения пенсионного возраста. В 2024 году статус предпенсионера получат:
- Мужчины, родившиеся в 1969 году и старше.
- Женщины, не имеющие детей или имеющие одного ребенка и родившиеся в 1974 году и старше.
- Женщины, имеющие двух и более детей и родившиеся в 1979 году и старше.
Статус предпенсионера дает право на получение льгот по занятости, налоговых льгот и оплачиваемых дней для диспансеризации. Льготы по занятости и диспансеризации предоставляются за пять лет до достижения пенсионного возраста, а налоговые льготы для жителей северных регионов предоставляются после достижения 50-летнего возраста для женщин и 55-летнего возраста для мужчин.
Страховые пенсии неработающих пенсионеров были увеличены с 1 января 2024 года на 7,5%. А с 1 апреля социальные пенсии также увеличатся на коэффициент, который установит правительство РФ. Это повышение затронет около 200 тысяч человек в Республике Коми.
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