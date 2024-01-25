Кто из жителей Коми выйдет на пенсию в 2024 году

В 2024 году право на досрочную пенсию по старости будут иметь следующие категории граждан:

Мужчины, родившиеся в 1966 году, смогут выйти на пенсию после достижения возраста 58 лет. Женщины, родившиеся в 1971 году, и не имеющие детей или имеющие одного ребенка, смогут выйти на пенсию после достижения возраста 53 лет. Женщины, родившиеся в 1974 году, и имеющие двух и более детей, смогут выйти на пенсию после достижения возраста 50 лет.

Если у гражданина нет необходимого северного стажа, то он сможет выйти на пенсию в соответствии с общеустановленным пенсионным возрастом. Для этого требуется иметь страховой стаж не менее 15 лет и величину пенсионного коэффициента не менее 28,2. В 2024 году право на пенсию на общих основаниях имеют: