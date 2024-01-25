В Воркуте под колеса авто попала 10-летняя нарушительница ПДД

В Воркуте на дороге сбили 10-летнего ребенка. Подробности аварии рассказали в пресс-службе УГИБДД МВД по Коми.

Как указано в материалах дела, авария случилась вчера, 24 января, в три часа дня. 35-летний водитель, что находился за рулем отечественного ВАЗ-2114 двигался по улице Мира в сторону улицы Парковой. Около дома №1 водитель ВАЗа сбил девочку, что пересекала проезжую часть в неположенном месте, но в зоне видимости пешеходного перехода.