В Воркуте под колеса авто попала 10-летняя нарушительница ПДД
- 09:00 25 января
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- Татьяна Зубова
В Воркуте на дороге сбили 10-летнего ребенка. Подробности аварии рассказали в пресс-службе УГИБДД МВД по Коми.
Как указано в материалах дела, авария случилась вчера, 24 января, в три часа дня. 35-летний водитель, что находился за рулем отечественного ВАЗ-2114 двигался по улице Мира в сторону улицы Парковой. Около дома №1 водитель ВАЗа сбил девочку, что пересекала проезжую часть в неположенном месте, но в зоне видимости пешеходного перехода.
В результате девочка получила поверхностную травму голеностопного сустава. Госпитализация не потребовалась.
Напомним, ранее в Коми произошло серьезное ДТП с большегрузом, в котором также пострадал маленький ребенок. В аварии лесовоз опрокинулся и придавил собой легковой авто, в котором и находился мальчик. Чтобы вызволить пострадавших, спасатели деблокировали дверь с помощью спецтехники.
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