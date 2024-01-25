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Стали известны подробности ДТП в Сыктывкаре с участием автомобиля Росгвардии

Стали известны подробности ДТП в Сыктывкаре с участием автомобиля Росгвардии Фото управления Росгвардии по Коми

Стали известны подробности ДТП с участием служебного автомобиля Росгвардии.

Напомним, авария случилась 24 января. На пересечении улиц Октябрьский проспект и Орджоникидзе столкнулся внедорожник и служебный автомобиль Росгвардии. Пострадавших в аварии не было, однако у силовиков сильно помяло боковую часть машины, также поврежден бампер.

Как пояснили в самом ведомстве, сотрудники полиции мчались на вызов и потому пересекали перекресток на запрещающий красный свет с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом.

В настоящий момент проводится проверка, выясняются обстоятельства ДТП.

Напомним, ранее в Коми произошла страшная авария с участием лесовоза. Большегруз опрокинулся и придавил собой легковой автомобиль, в котором, в том числе находился маленький ребенок. Пострадавших госпитализировали в больницу.

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