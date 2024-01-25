Кто в Коми получает пенсию больше 100 тысяч рублей в месяц
- 06:30 25 января
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- Татьяна Зубова
Стало известно, кто в Коми получает пенсию больше 100 тысяч рублей в месяц.
По информации регионального отделения Социального фонда России, с 1 января 2024 года страховые пенсии неработающим пенсионерам увеличили на 7,5%. В Республике Коми столь приятные изменения коснулись больше 200 тысяч человек.
Кроме этого, с 1 апреля 2024 года ожидается индексация социальных пенсий, однако коэффициент роста пока не установили. Предполагается, что правительство примет решение по данному вопросу в феврале.
Всего в Коми проживает 274 тысячи пенсионеров, а средние пенсии в регионе держатся в районе 25322 рублей. Однако есть счастливчики, что получают больше 100 тысяч рублей в месяц: обычно это бывшие летчики и шахтеры. Граждане с такой профессий раньше выходят на пенсию, плюс для них предусмотрены льготы и дополнительные выплаты к основной сумме, сообщает БНК.
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