Стало известно, кто в Коми получает пенсию больше 100 тысяч рублей в месяц. По информации регионального отделения Социального фонда России, с 1 января 2024 года страховые пенсии неработающим пенсионерам увеличили на 7,5%. В Республике Коми столь приятные изменения коснулись больше 200 тысяч человек.

Кроме этого, с 1 апреля 2024 года ожидается индексация социальных пенсий, однако коэффициент роста пока не установили. Предполагается, что правительство примет решение по данному вопросу в феврале.